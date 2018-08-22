ЄС вже декілька місяців працює над новими санкціями проти РФ через Керченський міст – Клімкін

Очільник МЗС Павло Клімкін запевняє, що рішення стосовно нових санкцій обов'язково буде ухвалене.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що в Європейському Союзі декілька місяців опрацьовуватимуть питання посилення санкцій проти Російської Федерації через незаконне спорудження Керченського мосту до окупованого Росією Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав під час спілкування з журналістами в Києві.

Зокрема, його запитали про перспективи розширення Євросоюзом санкцій проти російських компаній, що залучені до незаконного спорудження мосту через Керченську протоку.

"ЄС це розглядає", - заявив міністр і додав, що в Європейському Союзі у цьому питанні має бути повна підтримка зі сторони усіх 28 країн-членів.

"Сам процес відбувається, на жаль, з одного боку, не дуже швидко, але рішення обов'язково приймається", - заявив Клімкін.

"Коли я казав, що обов'язково будуть санкції за так звані "кримські вибори", вони є, але їх опрацювання тривало декілька місяців. Так само декілька місяців зараз буде тривати опрацювання нових санкцій", - заявив міністр.

Також він зазначив, що сьогодні формально набули чинності санкції США, введені після отруєння екс-полковника російської розвідки Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському місті Солсбері.

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"Ви бачите, що санкційний тиск зростає. Він зростає з боку Сполучених Штатів, він зростає з боку Європи. Він не просто є відчутним, він закриває Росії можливість розвиватися і почувати себе як цивілізована країна", - заявив Клімкін.

"І цей тиск працює зараз і обов'язково спрацює далі, а ми будемо працювати з усіма, щоби не тільки розширювати суто арифметично ці санкції, збільшувати кількість компаній і так далі, а щоби ці санкції системно впливали на Росію", - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня Рада ЄС запровадила санкції проти 6 компаній, причетних до незаконного спорудження мосту через Керченську протоку до окупованого Росією Криму. Під санкції потрапили «АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург», «ПАО «Мостотрест», «Судостроительный завод «Залив», «ООО «Стройгазмонтаж» (груп СГМ), «OOO «Стройгазмонтаж-Мост» та «АО «ВАД».

В ЄС нагадали, що інші обмежувальні заходи, запроваджені через ситуацію в Україні, стосуються конкретних секторів російської економіки - банківського, фінансового та енергетичного. Ці санкції чинні до 31 січня 2019 року. Крім того, санкції, що запроваджені через незаконну анексію Криму і Севастополя, чинні до 23 червня 2019 року.

Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ активізувати роботу з міжнародними партнерами України з метою посилення санкцій проти російського агресора через окупацію українських територій - Криму і Донбасу.

Кабінет міністрів України та Рада національної безпеки і оборони України мають розглянути проект розпорядження про запровадження санкцій проти 19 юридичних та 22 фізичних осіб Російської Федерації, які стосуються незаконного спорудження Керченського мосту з території Росії до окупованого нею Криму.