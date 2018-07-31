ЄС ввів санкції проти 6 компаній, причетних до будівництва Кримського мосту

Санкції запроваджені через подальше зміцнення контролю Росії над окупованим українським Кримом.

Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти 6 компаній, причетних до незаконного спорудження мосту через Керченську протоку до окупованого Росією Криму.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

"Рада ЄС додала шість компаній у список тих, хто підпадає під обмежувальні заходи через дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Вони включені у список через участь у спорудженні Керченського мосту, який з'єднує Росію з незаконно анексованим Кримським півостровом. Своїми діями вони підтримували зміцнення контролю Росії над анексованим Кримським півостровом, які, своєю чергою, ще більше підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України", - йдеться у повідомленні.

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У цьому зв'язку сказано, що обмежувальні заходи стосуються замороження активів цих шести компаній в ЄС. Водночас європейські компанії та особи з ЄС не можуть вести справи з цими компаніями та надавати їм будь-які кошти.

Внаслідок зазначеного рішення Ради ЄС загальна кількість компаній, проти яких запроваджені санкції через окупацію Криму, збільшилась до 44. Раніше ЄС запровадив заборону на в'їзд та замороження активів 155 осіб, які причетні до порушення територіальної цілісності України у зв'язку з анексією Криму.

В Офіційному журналі ЄС повідомляється, що санкції запроваджуються стосовно «АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург», «ПАО «Мостотрест», «Судостроительный завод «Залив», «ООО «Стройгазмонтаж» (груп СГМ), «OOO «Стройгазмонтаж-Мост» та «АО «ВАД».

Санкції набувають чинності 31 липня 2018 року.

В ЄС нагадали, що інші обмежувальні заходи, запроваджені через ситуацію в Україні, стосуються конкретних секторів російської економіки - банківського, фінансового та енергетичного секторів РФ. Ці санкції чинні до 31 січня 2019 року. Крім того, санкції, що запроваджені через незаконну анексію Криму і Севастополя, чинні до 23 червня 2019 року.

Як повідомляв УНІАН, церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку відбулася 15 травня. Першою по мосту з Кубані в анексований Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін.