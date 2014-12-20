ЗМІ: Порошенко в понеділок знову проведе засідання РНБО
На засіданні будуть шукати рішення проблем переселенців зі сходу
Президент Петро Порошенко призначив на понеділок, 22 грудня, засідання Ради національної безпеки і оборони.
Як стало відомо ZN.UA від джерела в Адміністрації президента, темою засідання буде подолання наслідків ситуації, яка склалася в Донецькій і Луганській областях.
Серед питань, які будуть розглянуті: рішення проблем переселенців - громадян, організацій і підприємств; нормалізація ситуації на звільнених територіях, життєзабезпечення населення; організація та доставка гуманітарної допомоги громадянам України, які залишилися на території Донецької і Луганської областей (мова, в тому числі, і про окуповані території) - у першу чергу дітям і непрацездатним; стан економіки Донецької і Луганської областей.
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Порошенко сьогодні вже провів засідання РНБО. Там він повідомив, що рівень фінансування сфери оборони і безпеки з держбюджету на 2015 рік буде близький до 5% від ВВП.
Президент України також повідомив, що в 2015 році Україна проведе цикл часткових мобілізацій.