У першому кварталі 2015 року почнеться часткова мобілізація, призваних раніше звільнять у запас

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Ради національної безпеки та оборони заявив президент України Петро Порошенко.

“З метою проведення планової заміни військовослужбовців, які тривалий час виконують бойові завдання в зоні АТО, зараз нарощується угруповання військ і сил для відбиття можливого відкритого вторгнення регулярних військ постає необхідність проведення в 2015 році циклу часткових мобілізацій. Плануючи подальшу мобілізацію, ми, безумовно, маємо врахувати всі помилки, які були під час попередніх мобілізацій. Ні в якому разі не можна допустити, щоб хворі, психологічно непридатні люди потрапляли до лав Збройних сил”, - сказав президент.

Читайте такожУ Генштабі розповіли, хто може потрапити під нову хвилю мобілізаціїТакож він додав, що має бути посилена робота військових комісаріатів. Він наголосив, що до сьогодні не виконано його доручення щодо часткової заміни військових комісарів пораненими вояками із зони АТО.

Також глава держави додав, що при мобілізації до Збройних сил мають призиватися “виключно патріотично налаштовані громадяни, фізично підготовлені до військової служби та морально і психологічно здорові”.