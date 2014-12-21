Порошенко сподівається на відновлення переговорів у Мінському форматі

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко у ході зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Києві.

"Я щиро хочу, щоб в Україні був мир і все було добре", - сказав президент Білорусі.

У свою чергу Петро Порошенко висловив сподівання, що Мінські зустрічі та їх інтенсивність вдасться відновити.

"Окремо дякую Білорусі за чітку позицію щодо суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України", - додав Порошенко.

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Щодо економічного співробітництва між двома державами, Лукашенко відзначив зростання товарообігу з Україною, незважаючи на складну ситуацію на Донбасі. "Товарообіг між Україною та Білоруссю не впав, а навіть зріс. І, що важливо, – у нас сьогодні стовідсоткова оплачені всі наші контракти", - зазначив Лукашенко і додав, - "з жодною країною такого в нас немає".

Як повідомляв УНІАН, Лукашенко прибув у неділю до Києва на запрошення президента України.

Переговори відбувалися у закритому форматі, під час яких розглядалися актуальні питання українсько-білоруського порядку денного, а також міжнародної тематики.