Порошенко відвідає США для участі у церемонії прощання із сенатором Маккейном

За словами прес-секретаря президента, "візит носить приватний характер, тому Петро Порошенко відвідує Вашингтон рейсовим літаком".

31 серпня - 1 вересня президент України Петро Порошенко відвідає Сполучені Штати Америки з приватним візитом з метою участі у жалобних заходах прощання із сенатором США Джоном Маккейном.

Про це повідомив у Facebook прес-секретар президента Святослав Цеголко.

За словами Цеголка, "візит носить приватний характер, тому Петро Порошенко відвідує Вашингтон рейсовим літаком".

"Від імені народу України та від себе особисто маю намір віддати останню шану видатній особистості, великому другу України. Незламність його духу мотивує. Його відчуття історичного моменту вражає. Його бачення майбутнього надихає", - сказав Порошенко перед відльотом до Вашингтона.

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"У пам’яті українців сенатор Маккейн назавжди залишиться близьким другом, який пліч-о-пліч став на захист демократії на київському Майдані, і відданим побратимом, який розділив новорічну вечерю з українськими воїнами на лінії бойових зіткнень. Його віру в український народ не можливо переоцінити, як і внесок у стримування російського агресора. Авторитетний голос Джона Маккейнаназавжди залишатиметься одним з найгучніших на підтримку незалежної, демократичної та процвітаючої України", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, сенатор-республіканець Джон Маккейн пішов з життя 25 серпня. Він страждав від злоякісної пухлини головного мозку.

Сенатор Маккейн підтримував надання Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin. На його переконання, надання Україні летального озброєння підвищить для Росії ціну агресії та спонукатиме до виконання Мінських угод. Наприкінці грудня 2016 року Маккейн відвідав прифронтовий Маріуполь та українських військових. Порошенко нагородив сенатора Маккейнаорденом Свободи.