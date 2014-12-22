Президенти України, РФ, Франції та канцлер Німеччини обговорять сьогодні ситуацію на Донбасі
16:05, 22 грудня 2014Політика
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Сьогодні відбудеться телефонна конференція у «нормандському форматі» за участю президентів України, Росії, Франції та канцлера Німеччини.
REUTERS
Про це повідомив президент Петро Порошенко сьогодні під час церемонії привітання дипломатів з нагоди їхнього професійного свята.
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"О 17 годині відбудеться розмова з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, у 18 - відбудеться телефонна конференція у "нормандському форматі" за участю канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда, президента Росії і вашого покірного слуги", - сказав Петро Порошенко.
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