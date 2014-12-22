Президент планує завершити підготовку до безвізового режиму з ЄС до Ризького саміту

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко на урочистому зібранні з нагоди професійного свята дипломатів.

“Я впевнений, що до Ризького саміту ми маємо завершити підготовку переходу до безвізового режиму з Євросоюзом. Немає зараз виправдань, чому ми маємо і далі відтерміновувати цей крок, про який ми дуже багато говоримо і якого давно чекають українці”, - сказав Порошенко.

Читайте такожНаприкінці січня українці почнуть здавати відбитки пальців для оформлення шенгенських візТакож він додав, що зараз необхідно також активізувати роботу щодо забезпечення ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС всіма членами Євросоюзу.