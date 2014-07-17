Завершення лібералізації візового режиму Україна-ЄС можливе до Ризького саміту - МЗС Латвії

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Дніпропетровську повідомив міністр закордонних справ Латвійської Республіки Едгарс Рінкевічс.

«Аби ввести програму лібералізації віз, ЄС і Україна повинні виконати багато домашньої роботи. Це дуже багато питань, які стосуються контролю кордонів, формату паспортів, деякі зміни в законодавстві. За нашою інформацією є ще питання, які українська сторона повинна влагодити», - відзначив голова МЗС Латвії.

Міністр заявив, що має намір сприяти тому, аби до Ризького саміту уряду країн ЄС і країн східного партнерства завершили програму лібералізації віз.

«Я сподіваюся і цьому сприятиму, аби до Ризького саміту ми програму лібералізації віз і з Україною, і з іншими східними партнерами могли підписати, а потім буде процес ратифікації. Щоб ми її запустили», - заявив Рінкевічс.

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Як відомо, сьогодні в Дніпропетровську з офіційним візитом перебуває міністр закордонних справ Латвійської Республіки Едгарс Рінкевічс і міністр закордонних справ Республіки Ісландія Гунар Браге Свейнсcон.

Під час офіційного візиту міністри зустрілися із заступником голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борисом Філатовим.

Також зарубіжні гості ознайомилися з роботою Координаційного центру допомоги переселенцям з Криму і східних регіонів України, відвідали єврейський культурний центр «Менора» і завод «Інтерпайп-Сталь».