До кінця цієї каденції Рада має вирішити питання всеукраїнського референдуму - Парубій

За його словами, в цьому питанні ще відбувається дискусія.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що до кінця поточної каденції парламент має вирішити питання законодавства про всеукраїнський референдум.

Читайте такожПарубій вважає цю осінь "осінню шансів"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV. "Це одне з тих зобов'язань, які ми маємо вирішити. І вирішити дуже грамотно і справедливо", - зазначив спікер.

Він додав, що по законопроекту про всеукраїнський референдум "у нас ще є дискусія". На його думку, законопроект має стосуватися "різних форм і виявів прямої демократії, коли ми говоримо про форму прямої демократії".

"Але я повністю згоден, це один з тих обов'язків, які стоять перед нами. І очевидно, що до закінчення каденції, а я нагадаю, ми будемо мати ще одну сесію, а потім ще одну сесію, - я згоден з вами, воно повинно бути на порядку денному і воно повинно бути вирішене. І ця законодавча прогалина має бути заповнена українським парламентом", - сказав Парубій.