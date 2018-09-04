Парубій пропонує прибрати з проекту Виборчого кодексу все, що стосується виборів президента

Він вважає за необхідне сконцентруватися в Кодексі на парламентських виборах.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій пропонує вилучити з проекту Виборчого кодексу все, що стосується президентських виборів.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV. Говорячи про Виборчий кодекс, спікер висловив думку, що через значну кількість поправок він може розглядатися навіть два пленарних тижні.

Кодекс, додав він, має вирішити низку питань, зокрема, щодо гендерної рівності та неможливості фальсифікації на виборах.

На питання, чи бачить він сенс виокремлення з цього Кодексу та ухвалення окремого закону про парламентські вибори, за яким би пройшли найближчі вибори, Парубій зазначив, що оскільки це Кодекс, то він має уніфікувати всю систему виборів: від місцевих до парламентських, а також там "частково зачіпаються і президентські вибори".

"І я рекомендую робочій групі все, що стосується президентських виборів, вилучити і зараз не ставити у розгляд", - повідомив голова ВР.

Водночас, зазначив Парубій, "те, що стосується місцевих виборів, - принаймні у часі відтермінувати їхній початок дії".

"І сконцентрувати головну увагу на парламентських виборах", - додав спікер і наголосив, що наполягає, аби розгляд проекту Виборчого кодексу розпочався у жовтні.