Парубій допускає повне перезавантаження складу ЦВК

Він наголошує, що не допустить, аби вибори в Україні проходили зі старим складом ЦВК.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій допускає повне перезавантаження складу Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

"Я вважаю, що неможливий такий сценарій, щоб ЦВК не було переобране", - наголосив Парубій.

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Водночас, він припустив, що деякі політичні сили хотіли б, аби залишився старий склад ЦВК.

"Я, як голова парламенту, не допущу, щоб вибори в Україні проходили зі старим складом ЦВК", - підкреслив спікер.

Питання оновлення складу Центрвиборчкому, зазначає Парубій, має бути вирішене якомога швидше та "будь-якими способами".

"Я не приховую того, я рекомендував навіть піти таким шляхом, як припинення повновжень всього складу ЦВК. І до речі, тоді всі ті дискусії про 14 кандидатів, а 13 місць, - вони знімаються. І я вважаю, це може бути одна з форм і одна з дій вирішення цього питання", - сказав голова ВР.

Він пояснив, що "є положення, яким дозволяється внести подання, і знову ж таки, його вносить президент, - про припинення повноважень всього складу ЦВК".

Так, у випадку внесення такого подання і голосування за нього у парламенті, призупиняються повноваження усіх членів ЦВК, додав Парубій.

Він нагадав, що наразі 13 членів Центральної виборчої комісії вже припинили свої повноваження, а двоє ще мають час від моменту обрання на виконання своїх повноважень.

Спікер підкреслив: "Вважаю, що може бути повна перезагрузка всього складу Центральної виборчої комісії. Чи в такому сценарії, чи в тому, який був запропонований на останньому, фактично, тижні (попередньої сесії - УНІАН), коли "Блок Петра Порошенка" відкликав одну зі своїх кандидатур, - чи в тому, чи в тому сценарії, я вважаю, це питання має бути вирішене чимшвидше".

Парубій висловив думку, що питання оновлення ЦВК має вирішитися у найближчі тижні.

"У цій дискусії, яка, на жаль, дуже довго тривала, ми маємо поставити крапку. І я впевнений, що український парламент на цій сесії у найближчий період це зробить", - підсумував голова ВР.