Силовики отримали доступ до телефону журналістки "Схем", яка викривала корупцію у владі

27 серпня Печерський районний суд Києва на вимогу Генеральної прокуратури дав їй дозвіл отримати від провайдера інформацію з телефону керівника програми журналістських розслідувань «Схеми».

Видання "Радіо Свобода" висловило обурення ухвалою суду, який дав Генеральній прокуратурі доступ до інформації з телефону журналістки та головного редактора програми розслідувань "Схеми" Наталії Седлецької протягом 17 місяців.

Речниця "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" Джоанна Левісон наголошує, що це рішення є надмірним, грубо порушує міжнародні стандарти і не відповідає зобов’язанням України із захисту вільної преси, пише видання.

«Це рішення створює несприятливу атмосферу для українських журналістів і має бути скасоване. Те, що запит охоплює тривалий період спілкування з телефону, що належить відомій українській журналістці, яка успішно викриває високопосадову корупцію, викликає серйозне занепокоєння про справжні наміри тих, хто шукає інформацію», – сказала Левісон.

Видання зазначає, що 27 серпня Печерський районний суд Києва на вимогу Генеральної прокуратури дав їй дозвіл отримати від провайдера інформацію з телефону керівника програми журналістських розслідувань «Схеми».

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В ухвалі йдеться про надання доступу слідства до дзвінків та смс-повідомлень журналістки з липня 2016-го по листопад 2017 року та до даних про місце розташування її телефону протягом цих 17 місяців.

Як наголошує Радіо Свобода, за цей час редакція «Схем» здійснила та оприлюднила низку розслідувань про українських високопосадовців, включно з діяльністю генерального прокурора України.

Седлецька разом з низкою інших журналістів проходить свідком у справі про можливе розголошення державної таємниці і даних досудового розслідування директором Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артемом Ситником.

Адвокат Радіо Свобода Анатолій Попов назвав цей захід надмірним і таким, що «порушує як в цілому права людини на повагу до приватного життя, так і тиск на роботу журналіста в рамках виконання його професійних обов’язків і незаконний доступ до джерел інформації журналіста».

«Цією ухвалою суд надав слідству доступ до значно більшої кількості приватної інформації журналіста, ніж це потрібно в конкретному розслідуванні. Зустріч, за даними слідства, відбулась у травні 2017 року, тоді як слідчі отримали доступ до приватної інформації журналістки протягом цілих 17 місяців, хоча такі широкі дані не мають значення для розслідування цього кримінального провадження. Це суттєве порушення. І ми будемо вчиняти відповідні дії», - зазначив адвокат.

Так, зокрема, адвокати готують скаргу керівництву прокуратури про «перевищення слідчим меж допустимого втручання у права особи на приватність та захист джерел інформації журналіста, а також будуть скаржитись до Вищої ради правосуддя на суддю Печерського суду міста Києва Вячеслава Підпалого за допущені порушення при розгляді справи та винесенні необґрунтованого рішення».

"Радіо Свобода" нагадує, що в грудні 2017 року Наталію Седлецьку викликали на кількагодинний допит до Генеральної прокуратури у справі проти керівника НАБУ. На допиті розслідувачка послалась на пряму норму Кримінально-процесуального кодексу, згідно із якою журналістів не можуть допитувати як свідків про відомості, які містять конфіденційну інформацію професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства або джерела інформації.

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За даними слідства, розмова Артема Ситника з низкою українських журналістів не під запис відбулася в Києві у травні 2017 року. Керівник НАБУ відкидає звинувачення, що під час неформального спілкування порушив законодавство.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада 2017 року стало відомо, що Генпрокуратура порушила кримінальне провадження проти директора НАБУ Артема Ситника через ймовірне розголошення даних слідства.

15 листопада народний депутат України Антон Геращенко (фракція “Народний фронт”) на засіданні парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції оприлюднив запис нібито розмови директора НАБУ Артема Ситника, в якій розголошуються матеріали прослуховування дружини прокурора Костянтина Кулика. Геращенко заявив, що запис розмови днями з’явився в Інтернеті.

«(На ньому) особа з голосом, схожим на голос директора НАБУ Артема Ситника, зачитала декільком невідомим особам, які, ймовірно, не мають доступу до державної таємниці, матеріали прослуховування дружини прокурора Кулика», - сказав він.

Депутат закликав Генпрокуратуру України і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру перевірити справжність цих записів, і в разі їх правдивості розслідувати порушення законодавства Ситником.