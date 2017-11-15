Геращенко оприлюднив запис нібито розголошення Ситником матеріалів справи

Народний депутат України Антон Геращенко (фракція “Народний фронт”) на засіданні парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції оприлюднив запис нібито розмови директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника, в якій розголошуються матеріали прослуховування дружини прокурора Костянтина Кулика.

Як передає кореспондент УНІАН, Геращенко заявив, що днями в Інтернеті з’явився запис розмови, на якому «особа з голосом, схожим на голос директора НАБУ Артема Ситника, зачитала декільком невідомим особам, які, ймовірно, не мають доступу до державної таємниці, матеріали прослуховування дружини прокурора Кулика».

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Депутат продемонстрував цей запис, але присутнім на засіданні було важко розібрати, про які саме факти йдеться. В записі містилася ненормативна лексика.

Геращенко наголосив, що, якщо факти, які розголошені особою, голос якої схожий на голос Ситника, «не були розсекречені у встановленому порядку, то вони становлять державну таємницю, є матеріалами слідства, а розголошення цих матеріалів кличе за собою кримінальну відповідальність за трьома статтями Кримінального кодексу: 328 — порушення законодавства про державну таємницю, 387 — розголошення матеріалів досудового слідства і 365 — перевищення службових повноважень».

Депутат закликав Генеральну прокуратуру України і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру перевірити справжність цих записів, і в разі їх правдивості розслідувати порушення законодавства Ситником.

Геращенко не є членом Антикорупційного комітету, але він за наполяганням депутатів із фракції “Блоку Петра Порошенка” виступив на початку засідання комітету.

Як повідомляв УНІАН, Національне антикорупційне бюро у грудні 2015 року розпочало розслідування за підозрою у незаконному збагаченні тодішнього військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика. Досудовим розслідуванням було встановлено, що впродовж 2011-2016 років Кулик набув у власність ряд об’єктів нерухомого майна та автомобілів, вартість яких значно перевищувала його офіційний дохід.

14 квітня 2017 року Кулика було призначено заступником начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ.