ГПУ розслідує факт ймовірного розголошення таємних документів Ситником - Луценко

Генеральна прокуратура України розслідує факт ймовірного розголошення таємних документів директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником.

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко журналістам на брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна".

Читайте такожЛуценко пригрозив Ситнику "проблемами із законом"

"Зареєстроване провадження за фактом ймовірного розголошення таємних документів, про що зробила відповідну заяву народний депутат (народний депутат із фракції "Народний фронт" Олена Масоріна - УНІАН), а потім особа, яка вважає себе потерпілим. Напевно, ви бачили ці плівки, на яких особа, схожа на пана Ситника, перед рядом журналістів зачитує матеріали, здобуті в ході санкціонованого судом прослуховування однієї жінки", - сказав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада народний депутат України Антон Геращенко (фракція “Народний фронт”) на засіданні парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції оприлюднив запис нібито розмови директора НАБУ Артема Ситника, в якій розголошуються матеріали прослуховування дружини прокурора Костянтина Кулика.

Геращенко заявив, що запис розмови днями з’явився в Інтернеті. «(На ньому) особа з голосом, схожим на голос директора НАБУ Артема Ситника, зачитала декільком невідомим особам, які, ймовірно, не мають доступу до державної таємниці, матеріали прослуховування дружини прокурора Кулика», - сказав він.

Депутат закликав Генпрокуратуру України і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру перевірити справжність цих записів, і в разі їх правдивості розслідувати порушення законодавства Ситником.