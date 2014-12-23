Білорусь пропонує організувати зустріч контактної групи по Україні

Про це повідомив РИА Новости у вівторок прес-секретар МЗС Дмитро Мирончик.

"Мінськ традиційно готовий організувати таку зустріч", - заявив Мирончик.

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Раніше президент України Петро Порошенко повідомив, що лідери України, Росії, Німеччини та Франції ввечері в понеділок домовилися про проведення зустрічі контактної групи в Мінську 24 і 26 грудня.