Білорусь пропонує організувати зустріч контактної групи по Україні
10:02, 23 грудня 2014Політика
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Міністерство закордонних справ Білорусі підтверджує готовність організувати у Мінську зустріч тристоронньої контактної групи з представниками так званих Донецької та Луганської "народних республік".
REUTERS
Про це повідомив РИА Новости у вівторок прес-секретар МЗС Дмитро Мирончик.
"Мінськ традиційно готовий організувати таку зустріч", - заявив Мирончик.
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Раніше президент України Петро Порошенко повідомив, що лідери України, Росії, Німеччини та Франції ввечері в понеділок домовилися про проведення зустрічі контактної групи в Мінську 24 і 26 грудня.
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