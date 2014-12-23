Білорусь пропонує організувати зустріч контактної групи по Україні

10:02, 23 грудня 2014
Політика
0 0

Міністерство закордонних справ Білорусі підтверджує готовність організувати у Мінську зустріч тристоронньої контактної групи з представниками так званих Донецької та Луганської "народних республік".

REUTERS

Про це повідомив РИА Новости у вівторок прес-секретар МЗС Дмитро Мирончик.

"Мінськ традиційно готовий організувати таку зустріч", - заявив Мирончик.

Читайте такожБойовики заявили про скасування зустрічі контактної групи

Раніше президент України Петро Порошенко повідомив, що лідери України, Росії, Німеччини та Франції ввечері в понеділок домовилися про проведення зустрічі контактної групи в Мінську 24 і 26 грудня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter