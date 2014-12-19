ЗМІ: Бойовики заявили про домовленість контактної групи про обмін полонених за формулою "всіх на всіх"

19:40, 19 грудня 2014
Політика
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Контактна група з урегулювання конфлікту в Донбасі домовилася про обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

REUTERS

Про це повідомляє Ехо Москви з посиланням на слова представника бойовиків Владислава Дейнего.

Нагадаємо, сьогодні була проведена відеоконференція контактної групи щодо Донбасу. Зустріч групи в Мінську очікується в неділю, 21 грудня.

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