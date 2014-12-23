У НАТО назвали три умови вступу України

Так УНІАН прокоментували в штаб-квартирі НАТО відповідне рішення українського парламенту.

„Ми поважаємо рішення українського парламенту. Україна є незалежною і суверенною державою і тільки вона приймає рішення щодо власної зовнішньої політики. Як було вирішено на саміті в Бухаресті у 2008 році, наші двері відкриті, і Україна стане членом НАТО, якщо вона цього попросить, виконає стандарти і буде дотримуватися необхідних принципів”, - сказали в НАТО.

Читайте такожУкраїна буде в НАТО і в Євросоюзі, це неуникний процес – міністр оборони ПольщіУ Північноатлантичному альянсі зазначили, що в разі, якщо Україна вирішить подати заявку на членство, НАТО „буде оцінювати її готовність приєднатися до Альянсу таким же чином, як ми робимо з будь-яким кандидатом”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 грудня, Верховна Рада України ухвалила президентський Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо відмови України від здійснення політики позаблоковості» (№1014-3). За це рішення проголосували 303 народних депутатів із 369, зареєстрованих у сесійній залі.

Відповідно до закону, у статті 6 Закону України “Про основи національної безпеки України” встановлюється, що серед пріоритетів національних інтересів є інтеграція України у європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі та в євроатлантичний безпековий простір; розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами світу в інтересах України

Президент України Петро Порошенко привітав ухвалення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відмови України від здійснення політики позаблоковості».

«Європейська та євроатлантична інтеграція – безальтернативний шлях для України. Слава Україні!», - наголосив президент.