Порошенко назвав Сенцова "символом нескореності для всього світу" (відео)

Президент Петро Порошенко привітав українців з Днем кіно.

Президент України Петро Порошенко назвав українського політв'язня, режисера Олега Сенцова символом нескореності для всього світу, вітаючи громадян України з Днем українського кіно.

Про це йдеться на офіційному сайті президента.

Олег Сенцов голодує 118 день.

Українського політв'язня Порошенко назвав символом нескореності для всього світу та символом мужності для українців.

Також він зазначив, що боротьба за політв'язня «не припиняється ні на мить».

«Низький уклін, сердечні слова подяки та підтримки кінорежисеру Олегу Сенцову, який для всього світу став символом нескореності та мужності українців. Боротьба за звільнення Олега не припиняється ні на мить», — йдеться у заяві.

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7 вересня очільниця Парижа Енн Ідальго заявила, що запропонує на наступній сесії міської ради присвоїти українському режисеру, політв’язню Кремля Олегу Сенцову звання почесного громадянина міста.

6 вересня під стінами Адміністрації президента Росії Володимира Путіна відновили одиночні пікети на підтримку українського політв’язня, утримуваного в Росії, Олега Сенцова.

8 серпня сестра політв'язня Наталя Каплан повідомила, що стан Сенцова важкий: він не може ходити, також йому не передають листи.

Мати Олега Сенцова Людмила написала Путіну клопотання про помилування. В Адміністрації президента РФ заявили, що для помилування Сенцов має сам написати прохання Путіну.

МЗС України закликало партнерів посилити тиск на Росію для звільнення Сенцова.

Політв'язень Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії, 14 травня 2018 року оголосив голодування. Сенцов вимагає звільнення всіх українців-політв'язнів Кремля. 28 травня Сенцов погодився на підтримуючу терапію.

Він почав голодувати перед Чемпіонатом світу з футболу, який відбувся в Росії, щоб привернути увагу якомога більшої кількості людей.