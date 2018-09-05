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Лише 4% росіян виступають за помилування Сенцова – опитування

10:16, 05 вересня 2018
Політика
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За помилування Олега Сенцова висловились менше 5% росіян / фото facebook.com/denisovaombudsman

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного російською недержавною дослідницькою організацією «Левада-Центр», які має у своєму розпорядженні УНІАН.

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Зокрема, відповідаючи на питання, як російській владі слід вчинити у зв'язку з голодуванням Сенцова з вимогою звільнити українських політв'язнів, 4% респондентів відповіли, що необхідно «помилувати лише Сенцова», 24% - «здійснити обмін політв'язнями між Росією й Україною», 17% - «залишити в ув'язненні Сенцова і всіх українських політв'язнів», 49% - відповіли, що нічого не знають про цю ситуацію, 8% - не визначилися з відповіддю.

Опитування проведене 23 - 30 серпня за репрезентативною всеросійською вибіркою міського і сільського населення; було опитано 1600 людей у віці від 18 років і старших у 136 населених пунктах 52 регіонів РФ.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його доправили до Росії. У серпні 2015 року Сенцова засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі партійних офісів. Він відбуває покарання в колонії «Білий ведмідь» у Лабитнангі на Ямалі.

14 травня Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. Стан Сенцова швидко погіршується, тоді як російські тюремники запевняють, що стан його здоров'я оцінюється як задовільний.

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Теги: #Росія#опитування#Сенцов