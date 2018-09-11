Луценко розповів, коли буде розкрито ім'я замовника вбивства журналіста Бабченка

За словами Луценка замовник в даний час знаходиться на території Росії.

На сьогоднішній день Генеральній прокуратурі України (ГПУ) відомі імена не тільки організатора і фінансиста, але і замовника вбивства журналіста Аркадія Бабченка.

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Про це в інтерв'ю виданню Цензор.Нет сказав генпрокурор Юрій Луценко. "Ми висунули звинувачення Герману в тому, що він організовував і фінансував терористичний акт проти Бабченка і в ході розмови з третіми особами обговорював список наступних жертв. Цей список слідству вдалося добути", - нагадав генпрокурор. При цьому Луценко зазначив, що після Германа вдалося затримати ще одну групу з трьох учасників. "Двоє з них дали свідчення, що вони виїхали в Росію, тренувалися в спеціальних таборах, приїхали сюди з метою теракту і мали виходи на близьке оточення Германа. І це теж не жарти, оскільки при затриманні у них було знайдено пістолет з глушником", - розповів Луценко.

Він зазначив, що Герман, розібравшись у матеріалах, зрозумів своє становище і його адвокат запропонував угоду зі слідством. "Ми на це пішли, і я особисто приймав таке рішення", - зазначив генпрокурор, пояснивши, що Герман під присягою вказав на замовника цієї справи, який давав йому вказівки і фінансування на організацію теракту. За словами Луценка замовник в даний час знаходиться на території Росії.

Днями Германа засудили до 4,5 року позбавлення волі і всупереч обіцянкам ГПУ і очікуванням суспільства, суд над ним був закритим. Як пояснив Луценко, суд над Германом відбувався у формі укладення угоди зі слідством, а згідно з законом, сторонами цього суду є сам Герман, його адвокати і прокурор.

"Угода зі слідством затверджується судом і вступає в законну силу через місяць після її укладення. У цей момент її матеріали будуть розкриті. Там ми дізнаємося і прізвище замовника", - уточнив генпрокурор, додавши, що не бачить сенсу його приховувати.

Він зазначив, що це не буде означати кінець слідства. "Ми оголосили у розшук замовника, який знаходиться на території РФ. З допомогою наших зарубіжних партнерів будемо робити все можливе для його затримання", - зазначив він, додавши, що слідство також відпрацьовує інших імовірних учасників злочинної групи.