Бабченко про реакцію Заходу на агресію РФ: Європа починає знову стелитись перед черговим диктатором

11:39, 21 червня 2018
Політика
483 0
Бабченко розкритикував реакцію Заходу на політику Путіна щодо України / фото УНІАН

Читайте такожГерман заявив, що у "розстрільному списку" з 47 прізвищ Бабченка не було

Таку думку висловив російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Макрон вже приїздить, Меркель приїздить, Трамп щось говорить, чемпіонат світу проводиться, бойкоту немає. Йде відкочування, Європа починає вчергове, через 70 років, те ж саме, що було в 1938 році. Європа починає знову стелитись перед черговим диктатором», – сказав журналіст.

Бабченко вважає, що Путін зараз думає, що він переміг і буде намагатися протиснути «остаточно свою лінію поведінки».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#Україна#Аркадій Бабченко