Бабченко про реакцію Заходу на агресію РФ: Європа починає знову стелитись перед черговим диктатором

Аркадій Бабченко вважає, що Путін зараз думає, що він переміг і буде намагатися протиснути «остаточно свою лінію поведінки».

Війна на Донбасі увійшла в свою усталену фазу, до неї всі починають звикати.

Читайте такожГерман заявив, що у "розстрільному списку" з 47 прізвищ Бабченка не було

Таку думку висловив російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Макрон вже приїздить, Меркель приїздить, Трамп щось говорить, чемпіонат світу проводиться, бойкоту немає. Йде відкочування, Європа починає вчергове, через 70 років, те ж саме, що було в 1938 році. Європа починає знову стелитись перед черговим диктатором», – сказав журналіст.

Бабченко вважає, що Путін зараз думає, що він переміг і буде намагатися протиснути «остаточно свою лінію поведінки».