Бабченко про реакцію Заходу на агресію РФ: Європа починає знову стелитись перед черговим диктатором
11:39, 21 червня 2018Політика
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Аркадій Бабченко вважає, що Путін зараз думає, що він переміг і буде намагатися протиснути «остаточно свою лінію поведінки».
Бабченко розкритикував реакцію Заходу на політику Путіна щодо України / фото УНІАН
Війна на Донбасі увійшла в свою усталену фазу, до неї всі починають звикати.
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Таку думку висловив російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко в інтерв’ю Радіо Свобода.
«Макрон вже приїздить, Меркель приїздить, Трамп щось говорить, чемпіонат світу проводиться, бойкоту немає. Йде відкочування, Європа починає вчергове, через 70 років, те ж саме, що було в 1938 році. Європа починає знову стелитись перед черговим диктатором», – сказав журналіст.
Бабченко вважає, що Путін зараз думає, що він переміг і буде намагатися протиснути «остаточно свою лінію поведінки».
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