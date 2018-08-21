"Кілер" Бабченка: Росія готова вкладати шалені гроші, щоб у нас почався черговий пи**ець

Олексій Цимбалюк (Аристарх) вважає, що Росія "не тільки в Україні, а й по всьому світу діє через кримінал".

Росія готова вкладати шалені гроші для дестабілізації ситуації в Україні.

Про це в інтерв’ю виданню «Обозреватель» розповів Олексій Цимбалюк (Аристарх), чернець, волонтер-медик та доброволець, який у спецоперації з інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка виконував роль "кілера".

«Треба розуміти, що все це робить Росія, яка готова вкладати шалені гроші, щоб у нас почався черговий пи*дець», – зазначив він, коментуючи мотиви замовників вбивства Бабченка.

Він додав, що Росія не тільки в Україні, а й по всьому світу діє через кримінал. «Це найпростіший шлях: дав грошей, а шахраї нехай за тебе херачать різну роботу», – підкреслив Аристарх.

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Як повідомляв УНІАН, ввечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А вже ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий і що "вбивство" інсценувала його спецслужба, щоб попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували громадянина України, виконавчого директора українсько-німецького СП «Шмайсер» Бориса Германа, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину. Організатор нібито запропонував колишньому учаснику АТО Олексію Цимбалюку за 30 тис. доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тис. доларів. Правоохоронці затримали підозрюваного в організації замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України.

Згодом генпрокурор Юрій Луценко заявив, що завдяки спецоперації з Бабченком слідство дізналося про 47 потенційних жертв.

5 червня видання "Страна.ua" опублікувало список із 47 українських журналістів і блогерів, яким, за версією українських спецслужб, загрожує смерть від рук кілерів.

31 травня Шевченківський райсуд Києва за клопотанням прокурорів застосував до Германа запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.