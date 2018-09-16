НАБУ дозволило підозрюваному у незаконному збагаченні Омеляну виїжджати закордон - адвокат

За словами захисника, міністр на виконання ухвали суду здав паспорти.

Національне антикорупційне бюро України надало дозвіл підозрюваному в незаконному збагаченні міністру інфраструктури Володимиру Омеляну виїжджати у закордонні відрядження.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на адвоката міністра Олександра Лисака.

«На виконання ухвали суду ми здали паспорти. І подали заяву до НАБУ, аби детектив надав дозвіл на виїзд у відрядження. Детектив НАБУ дав дозвіл. Паспорти надають і потім, після повернення (із закордонного відрядження — ред.), він (Омелян — ред.) має здати паспорти», — пояснив Лисак.

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Як повідомляв УНІАН, 13 вересня детективи Антикорупційного бюро вручили Омеляну підозру в незаконному збагаченні, використанні або придбанні машини для брата і недекларуванні проживання в будинку протягом двох тижнів у 2016 році.

За даними НАБУ, Омелян з 2000 року до теперішнього часу перебуває на державній службі, і в період з 1 січня 2000 року по 26 квітня 2018 року одержав 2,17 млн грн офіційного доходу, тоді як витрати його становили лише за період з 2008 року до 26 квітня 2015 року, щонайменше, 3,45 млн грн.

Також у НАБУ стверджують, що у 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури України, чиновник придбав у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджена доказами, і вартість яких значно перевищує його законні доходи.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив застосувати стосовно Омеляна запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5 млн грн.

14 вересня Солом'янський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід Омеляну у вигляді особистої поруки. Поручителями виступили міністр молоді та спорту Ігор Жданов та народний депутат України (фракція «Народний фронт») Федір Бендюженко.

В обов'язки підозрюваного входить: прибуття на першу вимогу до детективів НАБУ; повідомлення детективам про зміну свого місця проживання або роботи; утримання від спілкування зі свідками, здати на зберігання паспорта, в тому числі закордонний.

Сам Омелян порівняв кримінальне провадження, відкрите стосовно нього за підозрою в незаконному збагаченні, з боротьбою «з бабцями у підземних переходах», і заявив, що вимагатиме притягнення до відповідальності слідчих НАБУ.