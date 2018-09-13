НАБУ звинуватило Омеляна в маніпуляції фактами щодо повідомленої йому підозри

В Антикорупційному бюро повідомили, що інформація, яку розповсюджує Володимир Омелян щодо повідомленої йому підозри у незаконному збагаченні, не відповідає дійсності та вводить в оману суспільство.

Інформація, яку розповсюджує міністр інфраструктури України стосовно змісту повідомленої йому підозри у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації, не відповідає дійсності та вводить в оману суспільство.

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Про це повідомляє Національне Антикорупційне Бюро України.

"13 вересня 2018 року детективи НАБУ та прокурори САП повідомили посадовцю про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368-2 та ст.366-1 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стаття 368-2 КК України, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, набула чинності лише 26 квітня 2015 року. Відтак, міністру інкримінуються виключно ті дії, які вчинені у період із квітня 2015 року по теперішній час.

Водночас, слідство проаналізувало доходи та видатки міністра за період з 2000 року до 26 квітня 2015 року. За результатами встановлено, що посадовець на цю дату не мав доходів, законність яких підтверджена доказами, і які б, із врахуванням здійснених видатків, дозволили б йому заощадити грошові кошти для подальшого набуття активів у значному розмірі.

"Пропри цей факт, в травні 2015 року міністр набув у власність новий автомобіль "БМВ Х5", вартістю 1,415 мільйона гривень, зареєструвавши право власності на нього на свого брата. Слідство має докази, що це позашляховик перебував у фактичному володінні високопосадовця, його користуванні та розпорядженні. Водночас цей факт у е-декларації міністра за 2015 та 2016 роки відображення не знайшов. Так само, як і право користування будинком у передмісті Києва площею близько 270 м2 та вартістю майже 6 мільйонів гривень, у якому він проживав з початку грудня 2016 року (відомості мали бути вказані у декларації за 2016 рік, але цього не сталося)", - підкреслюється у повідомленні.

Так само відсутні законні джерела походження заощаджень міністра в розмірі 90 тисяч доларів США та 25 тисяч євро — відомості про ці кошти зазначені в декларації за 2015 рік як такі, що перебувають у його власності станом на 31.12.2015.

Слідство встановило, що міністр вживав заходів, спрямованих на приховання викритих порушень шляхом незаконного впливу на результати перевірки, яка проводилась стосовно нього Національним агентством з питань протидії корупції.