Клімкін: щоб припинити дію договору про дружбу з РФ, знадобиться рішення Ради

Міністр визнав, що для зупинки нині чинного Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, підписаного в 1997 році, знадобиться рішення парламенту, оскільки 20 років тому цей договір був ратифікований у парламенті.

Для припинення "великого договору" про дружбу з Російською Федерацією недостатньо надіслати повідомлення про це в Москву - дати згоду повинна також Верховна Рада.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на засіданні Євроатлантичного форуму в Києві, повідомляє "Європейська правда".

Міністр визнав, що для зупинки нині чинного Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, підписаного в 1997 році, знадобиться рішення парламенту, оскільки 20 років тому цей договір був ратифікований у парламенті.

У зв'язку з цим найближчим часом в Раді буде зареєстрований законопроект про припинення дії цього документа. "Ми в загальному пакеті (про непродовження договору) подали проект цього документа", - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, 28 серпня президент Петро Порошенко заявив, що найближчим часом очікує від МЗС пакет документів для початку реалізації процесу припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ.

30 серпня міністр закордонних справ Павло Климкін повідомив, що зовнішньополітичне відомство підготувало пакет документів для початку припинення дії договору. Україна до 30 вересня повідомить РФ про рішення не продовжувати договір, термін дії якого закінчується 31 березня 2019 року.

6 вересня РНБО ухвалила рішення про непродовження Договору про дружбу, співпрацю і партнерство між Росією і Україною.

17 вересня президент Петро Порошенко підписав указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 вересня 2018 «Про Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією».

Довідка УНІАН. Договір про дружбу, співпрацю і партнерство між Росією і Україною, який назвали «Великим договором», був підписаний тодішнім президентами двох країн Леонідом Кучмою і Борисом Єльциним 31 травня 1997 року.

Країни офіційно визнали кордони один одного і закріпили принципи стратегічного партнерства і поваги територіальної цілісності.

Після окупації Криму і початку конфлікту на Донбасі в Україні неодноразово звучали заклики розірвати цей договір через порушення Росією територіальної цілісності України.