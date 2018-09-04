Клімкін виступає за перегляд усієї договірно-правової бази з РФ

Глава МЗС заявив, що відповідна робота вже проводиться стосовно усіх договорів, які Україна підписала в рамках Співдружності незалежних держав (СНД).

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що виступає за перегляд усієї договірно-правової бази, яку Україна має з Російською Федерацією.

Про це дипломат сказав в ефірі одного з загальноукраїнських телеканалів.

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“Ми маємо докорінно переглянути всю договірно-правову базу з Росією. Те, що ми зараз робимо в рамках СНД. Цей аналіз готується… Те саме має бути зроблене з Росією”, - наголосив Клімкін.

Він сказав, що до цього процесу залучене кожне міністерство і налагоджено відповідну координацію.

“Це не може бути зроблене одномоментно, але це буде зроблено, оскільки ми не можемо триматися на тій договірно-правовій базі, яка була в попередній реальності за визначенням”, - заявив Клімкін.

“Будуть найближчим часом подальші кроки. Ви їх побачите. Я свідомо деякі з них сказати не можу”, - заявив Клімкін.