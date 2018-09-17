У Раді відреагували на "сенсацію" Міноборони РФ про збитий над Донбасом МН17

За словами Парубія, майже щотижня російська пропаганда несе «потоки інформаційної брехні».

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій назвав черговим фейком заяву Міністерства оборони Росії про те, що ракета, якою було збито рейс МН17 на Донбасі у 2014 році, була українською.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер заявив на брифінгу, коментуючи заяву Міноборони Росії про те, що ракета, яка атакувала літак рейсу МН17, після виготовлення була поставлена в УРСР, а після розпаду СРСР була прийнята на озброєння української армії.

«Це черговий інформаційний фейк, і ми мали б уже здобути імунітет до них», - наголосив Парубій.

За його словами, майже щотижня російська пропаганда несе «потоки інформаційної брехні».

Парубій нагадав, що експерти довели, що саме російські військові «здійснили злочин тоді, і ця трагедія відбулася за вказівки російських військових».

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За його словами, на сьогодні частина інформаційного простору України також є окупованою. «На жаль, деякі ЗМІ просто ретранслюють російські фейки, які публікуються в їхніх виданнях, і відповідно намагаються на українську аудиторію їх перенести», - додав спікер.

«Я вважаю, щоб не звертати увагу на ці фейки, нам буде вкрай важливо на цій сесії уважно підійти до питання інформаційної безпеки», - підкреслив Парубій і додав, що потрібно зробити все для того, щоб у гібридній війні, яку веде Російська Федерація проти України, «не давати їм шансів робити контрнаступи для їхніх інформаційних ДРГ, їхніх інформаційних військ на інформаційне поле України».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 вересня, у Міністерстві оборони Росії заявили, що ракета, яка атакувала рейс МН17 на Донбасі у 2014 році, після виготовлення була поставлена в УРСР, а після розпаду СРСР була прийнята на озброєння української армії.

24 травня Спільна група з питань розслідування катастрофи літака «Малазійських авіаліній», до якої входять Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди і Україна, надала додаткові докази щодо ключової ролі Росії в трагічній катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс «Бук», пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ.