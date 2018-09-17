Росія вигадала нову брехню про катастрофу МН17 над Донбасом

За словами представника Міноборони РФ, ракета була виготовлена на Долгопрудненському машинобудівному виробничому об'єднанні у 1986 році.

У Міністерстві оборони Росії стверджують, що ракета, яка атакувала літак рейсу МН17, після виготовлення була поставлена в УРСР, а після розпаду СРСР була прийнята на озброєння української армії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві заявив начальник головного ракетно-артилерійського управління ВС РФ Микола Паршин.

«Цю ракету 29 грудня 1986 року було відправлено залізничним транспортом у військову частину № 20152. Достовірно відомо, що ракета військовою частиною була отримана», - сказав Паршин. За його словами, на базі військової частини № 20152 була сформована 223-я зенітно-ракетна бригада.

«Окремо зупинюся на військовій частині 20152, куди була поставлена ракета з номером 886847349. Її дійсна назва - 223-я зенітно-ракетна бригада, в 1986 році вона входила до складу Карпатського військового округу в місті Теребовля. На її озброєнні стояли зенітно-ракетні комплекси «Бук», після розпаду СРСР вона була включена до складу Збройних сил України», - заявив Паршин.

«Указом президента України ця частина була перейменована на 223-й зенітно-ракетний полк. На даний час ця частина дислокована у місті Стрий Львівської області, на її озброєнні, як і раніше, стоять комплекси «Бук». Примітно, що частини 223-го полку, починаючи з 2014 року, неодноразово залучалися до так званої антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях», - додав він.

Також Паршин стверджує, що ця ракета на територію Росії не поверталася.

За його словами, ракета була виготовлена на Долгопрудненському машинобудівному виробничому об'єднанні у 1986 році, і саме вона представлена голландськими слідчими як речовий доказ.

На брифінгу він представив нібито комплект технічної документації, яка заповнюється на заводі-виробнику на кожний випущений виріб і зберігається там незалежно від того, чи знаходиться він на території Росії чи за її межами.

«Серед пропонованих вам документів присутні паспорт на сопловий блок 9Д13105000 № 8-30-113», - сказав він.

Також на прес-конференції був оприлюднений нібито формуляр двигуна ракети 9Д131 із заводським номером 8869032.

«Як видно на слайді, представлені на брифінгу спільно зі слідчою групою номера компонентів ракети 9М38 та ідентифікаційні номери складових частин, відмічені у технічній документації, що зберігалася на Долгопрудненському науково-виробничому підприємстві, і демонстровані сьогодні, ідентичні», - сказав Паршин.

«Зміст знайдених нами і представлених вам сьогодні документів не викликає сумніву. Представники спільної слідчої групи можуть ознайомитися з цими документами, якщо побажають», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Спільна група з питань розслідування катастрофи літака «Малазійських авіаліній», до якої входять Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди і Україна, надала додаткові докази щодо ключової ролі Росії в трагічній катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс «Бук», пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ.