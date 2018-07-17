Могеріні: ЗРК "Бук", з якого було збито МН17, без жодного сумніву належав армії РФ

В ЄС закликали Росію повністю співпрацювати задля встановлення винних у трагедії, що сталася в небі над окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року.

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ і безпекової політики Федеріка Могеріні закликає Російську Федерацію визнати свою відповідальність у справі про збиття малайзійського «Боїнга» рейсу MH17.

Про це УНІАН повідомили у Представництві Європейського Союзу в Україні.

"Сьогодні четверта річниця трагічного збиття рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній", яке забрало багато невинних життів. Цей день є постійним нагадуванням про горе для тих, хто втратив своїх близьких. Ми висловлюємо їм свої глибокі співчуття та глибоку повагу", - йдеться в заяві.

Читайте такожМН17: чотири роки після трагедії

Могеріні заявила, що ЄС повністю підтримує резолюцію Ради Безпеки ООН 2166, яка вимагає притягнути до відповідальності всіх винних у збитті рейсу МН17, а також закликає всі держави співпрацювати повною мірою задля встановлення винних.

"У цьому контексті важливими є робота Спільної слідчої групи та кроки, які зробили залучені країни задля ефективного судового переслідування. 24 травня Спільна слідча група представила подальші результати свого незалежного, професійного та об’єктивного розслідування. Вона дійшла висновку, що зенітно-ракетний комплекс "Бук", з якого було збито МН17, без жодного сумніву належав збройним силам Російської Федерації", - заявила представник ЄС.

Зважаючи на це, ЄС продовжує закликати Російську Федерацію визнати свою відповідальність та повністю співпрацювати задля встановлення винних.

Як повідомляв УНІАН, літак авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня Спільна слідча група, до складу якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України, представила додаткові докази щодо ключової ролі Росії в трагічній катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, яка дислокується в Курську.

25 травня стало відомо, що уряд Нідерландів почав здійснювати кроки для притягнення Росії до відповідальності за збиття рейсу MH17.

Австралія заявила, що добиватиметься від Росії виплати компенсацій сім'ям жертв рейсу MH17.

МЗС на доручення президента Петра Порошенка почало консультації з Нідерландами та Австралією для приєднання до переслідування Росії за збиття літака рейсу MH17.