У Кремлі заявили, що питання про приналежність Криму для Росії закрите

При цьому прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що пробуксовка з виконанням положень Мінських домовленостей відбувається з «вини Києва».

У Кремлі заявили, що відновлення територіальної цілісності України може обговорюватися тільки в рамках Мінських угод, а не Будапештського меморандуму.

Про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН, чи погодиться Кремль повернутися до обговорення питання про відновлення територіальної цілісності України в рамках Будапештського меморандуму.

«Врегулювання на південному сході України може відбутися тільки внаслідок імплементації Мінських домовленостей. Всі країни сходяться на думці щодо безальтернативності цього документа і орієнтуються на те, що цей документ має бути виконаний», - зазначив Пєсков.

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За його словами, пробуксовка з виконанням положень Мінських домовленостей відбувається з «вини Києва».

При цьому Пєсков наголосив, що стосовно Криму це питання для РФ закрито.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що сьогодні всі змушені визнати неефективність Будапештського меморандуму.

"Грубо порушуючи Будапештський меморандум, Росія своїми діями не тільки розтоптала фундаментальні принципи міжнародного права, а й підірвала основи режиму нерозповсюдження. І зараз критично важливо, що у той час, коли наші військові тримають східний фронт, наші дипломати паралельно повинні диверсифікувати гарантії національної безпеки України", - зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Україна зробила ще один крок до відмови від Договору про дружбу з Росією. До 30 вересня Росія буде проінформована нотою МЗС про бажання України припинити дію договору.