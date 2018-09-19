Захист Савченко і Рубана просить суд дати 25 днів на ознайомлення з матеріалами справи
Призначено судове засідання з розгляду клопотання про надання стороні захисту 25 днів на ознайомлення з матеріалами справи, поданого в рамках кримінального провадження щодо Надії Савченко та керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, яких підозрюють у підготовці терактів і державного перевороту.
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Як йдеться в повідомленні прес-служби суду, відповідне клопотання надійшло до Шевченківського районного суду Києва.
"Судове засідання з розгляду клопотання призначено на 19 вересня 2018 року о 10 год. 40 хв. в приміщенні Шевченківського районного суду Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, Савченко і Рубана, якого 8 березня було затримано на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюють у підготовці терактів і держперевороту.
За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва, вбити керівництво держави та захопити будівлю Верховної Ради.
Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями, Рубану – трьома статтями Кримінального кодексу України.
Також правоохоронці задокументували факт перевезення Савченко та Рубаном у листопаді 2017 році зброї з окупованої на підконтрольну Україні територію для вчинення терактів. Савченко та Рубан утримуються під арештом.
4 червня СБУ заявила, що психологічна експертиза з використанням поліграфа підтвердила, що Савченко особисто готувала насильницьке повалення конституційного ладу в Україні.
2 серпня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проти Рубана і Савченко завершено.
4 вересня Шевченківський районний суд Києва продовжив до 30 жовтня термін дії запобіжного заходу Савченко у вигляді тримання під вартою.