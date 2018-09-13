Суд залишив Рубана під вартою до 30 жовтня – адвокат

Володимиру Рубану продовжили дію запобіжного заходу до 30 жовтня.

Підозрюваному у підготовці замахів на перших осіб держави, екс-керівнику організації «Офіцерський корпус» Володимиру Рубану продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще на два місяці.

Як повідомив адвокат Рубана Валентин Рибін, відповідне засідання суду відбулося ще 31 серпня, пише Радіо Свобода.

«Володимиру Рубану продовжили дію запобіжного заходу до 30 жовтня», – сказав адвокат.

Попередній термін арешту Рубана завершився 8 вересня.

Як повідомляв УНІАН, Савченко і Рубана, якого 8 березня було затримано на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюють у підготовці терактів і держперевороту.

За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.

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Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

Також правоохоронці задокументували факт перевезення Савченко та Рубаном у листопаді 2017 р. зброї з окупованої на підконтрольну Україні територію для вчинення терактів.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Савченко та Рубан утримуються під арештом.

4 червня СБУ заявила, що психологічна експертиза з використанням поліграфа підтвердила, що Савченко особисто готувала насильницьке повалення конституційного ладу в Україні: вона готувалася вчинити теракт в урядовому кварталі та в будівлі Верховної Ради.

2 серпня Луценко повідомив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проти Рубана і Савченко завершено.