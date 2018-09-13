Слідчі встановили особу організатора у справі про держпереворот Савченко-Рубана - Матіос

За даними Анатолія Матіоса, у терактах повинні були взяти участь до 30 осіб.

Слідчі встановили особу організатора у справі, в якій Володимир Рубан та народний депутат Надія Савченко підозрюються в плануванні перевороту і захопленні державної влади, підготовці теракту, сприянні терористам, а також в посяганні на життя державних діячів.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" розповів головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"У нас встановлено, хто це організовував. Доказів для того, щоб оголосити йому підозру, на даний момент недостатньо", - сказав він.

За даними Матіоса, у терактах повинні були прийняти участь до 30 осіб.

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"Для загальної системи хаосу там повинно було бути до 30 чоловік. Ми встановили того, хто займався цією організацією. Ми локалізували. Я не хочу (називати його ім'я, - ред.)", - додав головний військовий прокурор.

Як повідомляв УНІАН, народного депутата Надію Савченко і керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, якого 8 березня було затримано на лінії розмежування з арсеналом зброї, підозрюють у підготовці терактів і держперевороту.

За даними слідства, Савченко і Рубан планували обстріляти будинки в урядовому кварталі Києва та вбити керівництво держави, а вночі захопити будівлю Верховної Ради.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених сімома статтями Кримінального кодексу України.

Також правоохоронці задокументували факт перевезення Савченко та Рубаном у листопаді 2017 р. зброї з окупованої на підконтрольну Україні територію для вчинення терактів.

22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Савченко та Рубан утримуються під арештом.

4 червня СБУ заявила, що психологічна експертиза з використанням поліграфа підтвердила, що Савченко особисто готувала насильницьке повалення конституційного ладу в Україні: вона готувалася вчинити теракт в урядовому кварталі та в будівлі Верховної Ради.

2 серпня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проти Рубана і Савченко завершено.