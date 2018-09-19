Порошенко: ми завершимо процес мовної деколонізації України
Президент України Петро Порошенко переконаний, що процес мовної деколонізації України буде завершено.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час виступу у Львові.
"Українська мова, і я на цьому наголошую, потребує нашого з вами захисту і підтримки. Я переконаний, що ми з вами завершимо процес мовної деколонізації України", - сказав президент.
"І я і надалі підтримуватиму всі зусилля, спрямовані на модернізацію культурних процесів, які впливають на реалізацію нашого європейського вибору", - запевнив Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні президент заявив, що в Україні потрібне законодавче врегулювання всіх питань, пов’язаних зі статусом української мови як державної.
Порошенко також заявив, що Росія ніколи більше не повернеться в Україну.