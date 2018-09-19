Росія ніколи більше не повернеться в Україну - Порошенко

За словами президента, боротьба за незалежну, соборну Україну триває.

Президент Петро Порошенко впевнений, що Україна переможе у боротьбі за незалежність.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час виступу у Львові.

"Впевнений, що боротьба за незалежну. Але я твердо також переконаний, що ми з вами вийдемо переможцями з цієї боротьби. І наголошую, я в цьому разом з вами переконаний, - ніколи Росія більше не повернеться в Україну", - зазначив президент.

Раніше Порошенко заявляв, що Кремль хоче знищити європейську єдність, і одним із засобів для цього є поширення неправдивої інформації про Україну, так званих "фейкових" новин.