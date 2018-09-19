Росія ніколи більше не повернеться в Україну - Порошенко
17:15, 19 вересня 2018Політика
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За словами президента, боротьба за незалежну, соборну Україну триває.
Ілюстрація REUTERS
Президент Петро Порошенко впевнений, що Україна переможе у боротьбі за незалежність.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час виступу у Львові.
"Впевнений, що боротьба за незалежну. Але я твердо також переконаний, що ми з вами вийдемо переможцями з цієї боротьби. І наголошую, я в цьому разом з вами переконаний, - ніколи Росія більше не повернеться в Україну", - зазначив президент.
Раніше Порошенко заявляв, що Кремль хоче знищити європейську єдність, і одним із засобів для цього є поширення неправдивої інформації про Україну, так званих "фейкових" новин.
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