Проводили "законні" заходи: у НАБУ прокоментували сутичку біля офісу САП

Співробітники НАБУ розцінили дії УДО та САП як можливу провокацію, викликавши поліцію та здійснивши заходи для розблокування свого транспортного засобу.

Національне антикорупційне бюро України заявляє, що його співробітники проводили планові заняття з тактико-спеціальної підготовки на території лікарні «Охматдит», коли "з незрозумілих причин" їхній мікроавтобус було заблоковано працівниками Управління державної охорони та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Інформації про спроби встановити обладнання для прослуховування кабінету керівника САП не відповідає дійсності", - йдеться у заяві НАБУ у соціальній мережі Facebook.

"У відповідь на заяви Назара Холодницького, повідомляємо, що співробітники НАБУ не перебували та не проводили жодних дій на території Антикорупційної прокуратури та у її внутрішньому дворі", - заявили у Бюро.

"Натомість, на території лікарні «Охматдит» мали місце законні та санкціоновані заходи відповідно до чинного законодавства, суть яких НАБУ наразі розголошувати не може без шкоди для досягнення цілей кримінального провадження", - наголосили в Антикорупційному відомстві.

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"Також сьогодні неподалік від свого місця дислокації (приблизно за півкілометра від САП) співробітники Управління спеціальних операцій НАБУ проводили планові заняття з тактико-спеціальної підготовки – такі заняття проводяться регулярно. В якийсь момент, із незрозумілих причин, мікроавтобус, в якому перебували співробітники УСО, без будь-яких пояснень заблокували кілька автівок та близько десятка невідомих осіб, які в подальшому були ідентифіковані як працівники Управління державної охорони та САП. Співробітники УСО НАБУ розцінили цей крок як можливу провокацію, тому викликали поліцію та вжили заходів до розблокування автівки", - заявили у НАБУ.

"На жаль, під час розблокування декілька автомобілів отримали незначні пошкодження. Вони зафіксовані працівниками Національної поліції. НАБУ готове всебічно сприяти проведенню повної та об’єктивної перевірки за даними фактами", - повідомили у Бюро.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 вересня, Холодницький повідомив про спробу встановити "прослушку" в кабінеті САП. Він натякнув, що за цим може стояти НАБУ.

Своєю чергою, представники НАБУ заявили, що не встановлювали засоби прослуховування в САП, та їх співробітників за це ніхто не затримував.

Згодом у САП заявили про конфлікт біля свого офісу із співробітниками НАБУ після виявленої у дворі нової "прослушки". За інформацією САП, у внутрішньому дворі прокуратури було виявлено незаконно встановлені засоби негласного зняття інформації працівниками НАБУ, після чого автомобіль було заблоковано працівниками Національної поліції та Управління державної охорони для проведення невідкладних слідчих та процесуальних дій.

"Для того, щоб врятувати співробітників від викриття, від виявлення незаконних та незареєстрованих засобів заняття інформації, Артем Ситник (директор НАБУ) використав силовий підрозділ НАБ України, який, використовуючи вогнепальну зброю, застосував насильство щодо працівників правоохоронних органів, пошкодив майно громадян, перешкодивши проведенню слідчих дій", - повідомили в САП.

Також у прокуратурі повідомили, що працівники НАБУ здійснили наїзд на інших правоохоронців, спричинивши тілесні ушкодження, пошкодивши майно громадян.