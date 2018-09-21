Гройсмана засмутили перевірки СБУ на "Буковелі"

Прем'єр вважає, що такі дії силовиків не додають авторитету Україні і порадив депутату Шевченку звернутися до Генпрокуратури.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман порадив позафракційному народному депутату Олександру Шевченку звернутися до Генеральної прокуратури щодо ситуації на гірськолижному курорті «Буковелі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

Шевченко звернувся до уряду з проханням приділити увагу «подіям, які відбуваються в «Буковелі», у дорожній компанії «ПБС».

«Вже довго ідуть оці всі бєспрєдєльні дії. Людей не випускають взагалі з офісів. Прошу вас поставити під особистий контроль це питання», - сказав депутат.

На це Гройсман відповів: «Коли ми бачимо силові дії щодо підприємств і підприємців, мене це дуже сильно засмучує. І мені байдуже, чи це підприємство на сході, на заході України, чи в центрі - не має значення».

«Ми боремося сьогодні за реальні зміни у відношеннях з бізнесом», - наголосив глава уряду і додав, що будь-які підходи мають бути «цивілізованими».

«Тим паче, що ми з вами приймали законопроекти про більш публічну діяльність в цьому питанні. Так звані «маски-шоу - стоп-1» і «маски-шоу - стоп-2», які, я сподіваюся, будуть найближчим часом підписані президентом», - сказав Гройсман.

У той же час, говорячи про події, описані Шевченком, він зауважив, що не знає «фабулу справи і чому туди прийшли правоохоронці»

«Але можу сказати єдине, що це не додає Україні, її авторитету, якщо відбуваються силові дії. Якщо вони є справедливими - у мене немає жодних питань. Можливо, були якісь підстави, чому вони так зайшли на цей курорт», - зазначив очільник уряду.

Він наголосив, що Служба безпеки України не координується і не підпорядкована уряду. Гройсман порадив Шевченку звернутися до генерального прокурора України Юрія Луценка. «Я думаю, що Юрій Віталійович справедливо розбереться в цьому питанні і дасть абсолютно чітку відповідь, що відбулося, чому і як... Але в цілому я вважаю, що будь-яких силових дій щодо бізнесу бути не може», - сказав прем'єр-міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 20 вересня на засіданні парламенту народний депутат України Олександр Шевченко заявив, що на гірськолижному курорті «Буковель» співробітники СБУ проводять обшуки. Він зазначив, що «в ці хвилини по команді Порошенка на «Буковелі» та в дорожній компанії «ПБС» проводяться обшуки працівниками СБУ.

У СБУ пояснили, що правоохоронці викрили масштабну протиправну схему привласнення посадовцями Служби автомобільних доріг коштів дорожнього фонду. Оперативники спецслужби задокументували, що чиновники під час тендерних закупівель «санкціонували» використання комерсантами неякісних будівельних матеріалів, що призвело до передчасного руйнування дорожнього покриття. У межах розпочатого досудового розслідування правоохоронці встановили, що посадовці комерційних структур, задіяних у схемі, використовували у документації підроблені атестати виробництва асфальтобетонних сумішей.

«Дозволи» підприємців були нібито зареєстровані в органі з добровільної сертифікації дорожньо-будівельних матеріалів ДП «Дорожній контроль якості». Таким чином, зловмисники підтверджували наявність у них відповідної матеріально-технічної бази, зокрема асфальтобетонних заводів, необхідних для проходження кваліфікаційного відбору та перемоги у відкритих конкурсних торгах», - заявили в СБУ.

Як встановили у спецслужбі, необхідна сертифікація заводів фактично не здійснювалася та відповідні атестати комерсантам не видавалися. Через відсутність реальних атестованих асфальтобетонних заводів роботи виконувалися з використанням матеріалів сумнівного походження, що призвело до передчасного руйнування дорожнього покриття. Натомість, за затвердженими актами виконаних робіт, матеріали оплачувалися за нормативами високої якості. У рамках розпочатого кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, правоохоронці проводили санкціоновані слідчі дії.

У прес-службі СБУ УНІАН підтвердили, що обшуки у «Буковелі» проходили саме в цьому кримінальному провадженні.