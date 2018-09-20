СБУ заблокувала роботу курорту «Буковель», де проходить фестиваль журналістів - голова НСЖУ

Обшуки та вилучення матеріалів проходять по різних підприємствах, пов‘язаних із засновником курорту та одним з лідерів партії «Укроп» Олександром Шевченком.

СБУ заблокувала роботу курорту «Буковель», де зібралися майже 200 журналістів з усієї України на фестиваль.

Як повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко на сторінці в Facebook, обшуки та вилучення матеріалів проходять по різних підприємствах, пов‘язаних із засновником курорту та одним з лідерів партії «Укроп» Олександром Шевченком.

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"Журналістський фестиваль готувався півроку. Його організатор - Український журналістський фонд. У партнерстві ми від НСЖУ підготували насичену програму майстер-класів на актуальні теми - висвітлення подій на Сході України (військові-герої, волонтери, патріоти), стандарти журналістики, розвиток місцевих медіа тощо. Також запланована церемонія нагородження переможців Творчого конкурсу НСЖУ - кращі журналісти, регіональні медіа, найактивніші осередки Спілки журналістів (20 номінацій)", - розповів Томіленко.

"Тепер колеги з усієї України зблизька бачать роботу СБУ - і з підтримки вітчизняного інвестора, і з поваги до громадян та журналістів зокрема", - додав він.

Томіленко зазначив, що найближчим часом журналісти чекають на "притомну реакцію СБУ".

Як повідомляє видання "Галицький кореспондент", обшуки сьогодні паралельно відбуваються в усіх фірмах, які мають чи мали стосунок до Шевченка.

«…З виламуванням дверей, з взяттям в заручники працівників підприємств почалися політично мотивовані “маски-шоу” та обшуки на підприємствах та в помешканнях працівників», - зазначив Шевченко на сторінці в Facebook.

В Управлінні служби безпеки в Івано-Франківській області інформацію підтвердили. “Це проводить центральний апарат. Поки тривають слідчі дії коментувати вони не можуть”, - сказала “Галицькому кореспонденту” речник івано-франківської СБУ Марія Римар.