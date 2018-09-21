Томос на автокефалію українській церкві нададуть у найближчі місяці - Клімкін

Глава МЗС вважає, що важливо отримати Томос до проведення наступних виборів в Україні, що допоможе простіше пройти спротив Росії щодо формування єдиної помісної автокефальної церкви в Україні.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що Томос на автокефалію українській православній церкві, що дасть поштовх створенню єдиної православної церкви в Україні, Вселенський патріарх надасть Україні у найближчі місяці.

Про це глава української дипломатії повідомив в ефірі радіостанції "Радіо НВ".

"Я вважаю, що чим швидше буде Томос без прив'язки до виборів, тим простіше буде пройти спротив Росії на сьогодні. В Росії це питання викликає щось на кшталт істерики. Їм займаються всі, включаючи повну російську вертикаль", - заявив Клімкін.

"Надання цього Томосу от буквально у найближчі місяці ставить і нас, і Вселенського (патріарха), і церкву дуже в сильну позицію, оскільки після Томосу - це ж тільки рішення - потім починається процес формування єдиної церкви. Воно ставить нас всіх в сильну позицію, абсолютно безвідносно до виборів", - наголосив Клімкін.

Читайте такожФіларет розповів про ймовірність силового протистояння після отримання автокефалії

"І насправді це питання важить набагато більше, ніж багато інших", - сказав дипломат.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент Петро Порошенко заявив, що він й ієрархи УПЦ КП і УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні та просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента, яке 22 квітня було прийнято до розгляду синодом Вселенського патріархату.

3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат ухвалив рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.

17 вересня Порошенко зустрівся з екзархами Вселенського патріархату архієпископом Даниїлом Памфілійським та єпископом Іларіоном Едмонтонським, які зазначили, що готові до плідної співпраці та вже призначили кілька зустрічей з представниками релігійних організацій в Україні.