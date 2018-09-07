Черговий крок до автокефалії: Вселенський патріархат призначив своїх представників у Києві

Призначення відбулось у рамках підготовки до надання автокефалії православній церкві в Україні.

Вселенський патріархат призначив двох своїх екзархів у Києві у рамках підготовки до надання автокефалії православній церкві в Україні.

Про це йдеться у заяві на сторінці патріархату у Facebook.

Зокрема, інтереси Константинополя в Україні представлятимуть архієпископ Даніель із Памфілону (США) та єпископ Іларіон з Едмонтону (Канада).

Вони обидва служать у православних церквах у своїх країнах.

Інформацію про це також підтвердив на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Української православної церкви Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) з посиланням на офіційне повідомлення секретаря Синоду.

«7 вересня генеральний секретар Священного синоду Вселенського патріархату поширив повідомлення про призначення Вселенським патріархатом його преосвященства архиєпископа Даниїла Памфілійського зі Сполучених Штатів та його преосвященства єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади, які обидва служать українським православним вірним у своїх відповідних країнах у Вселенському патріархаті, - як своїх екзархів у Києві в рамках підготовки до надання автокефалії православній церкві в Україні», - зазначив архієпископ.

Він також наголосив на тому, що у Київському патріархаті вітають це рішення Вселенського патріархату та очікують на плідну співпрацю з екзархами преосвященними архієпископом Даниїлом та єпископом Іларіоном у підготовці до надання автокефалії православній церкві в Україні, як це було раніше обумовлено.

«Призначення вселенським патріархом своїх екзархів у Києві обумовлене необхідністю проводити активну роботу з підготовки надання автокефалії православній церкві в Україні, проведення відповідних зустрічей та консультацій. Звання чи титул екзарха у даному випадку означає особисте уповноваження вселенського патріарха представляти його особу і церкву при виконанні конкретного завдання - підготовки до надання автокефалії», - наголосив Євстратій.

Він пояснив, що для світської аудиторії функції екзарха в даному випадку можуть бути порівняні з функціями надзвичайного і повноважного посла.

«Такий особистий екзархат слід відрізняти від іншої - територіальної форми екзархату, який у ХХ столітті існував в Україні в Російській православній церкві. Для уникнення непорозумінь слід пояснити, що призначення екзархів не означає утворення нової церковної юрисдикції у формі екзархату», - розповів він.

Нагадаємо, у Стамбулі завершився великий архієрейський Собор. Українське питання на ньому було головним. Ієрархи були проінформовані про рішення патріарха Варфоломія щодо наміру дати Україні автокефалію і не висловлювали принципових заперечень. Тож, далі - остаточне ухвалення докуметів на Священному синоді. Ймовірно, це станеться вже у жовтні.

Зокрема, Архієрейський собор вирішив, що Константинополь може надавати автокефалію , яка про це просить, без згоди інших церков.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій заявив, що він та ієрархи Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха щодо надання Томосу на автокефалію православної церкви в Україні. 22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення президента України.

Читайте такожВселенський патріарх Варфоломій заявив Кирилу про намір дати Україні автокефалію - УПЦ КП

27 липня було оприлюднено послання вселенського патріарха Варфоломія, в якому він наголосив, що кінцевою метою першопрестольної Константинопольської церкви є дарувати автокефалію Українській помісній православній церкві.

31 серпня у Стамбулі глава Російської православної церкви Кирил зустрівся зі вселенським патріархом Варфоломієм. За підсумками зустрічі глава РПЦ Кирилл заявив, що жодна православна церква не може ухвалювати рішення, які суперечать позиції іншої православної церкви. Предстоятель РПЦ визнав, що з часу останньої зустрічі з патріархом Варфоломієм «багато чого сталося в житті наших церков, і вся ситуація у світі дуже змінилася». Кирил охарактеризував діалог як «розмову між двома братами», і заявив, що було обговорено «всі проблеми, які стоять на порядку денному».

У свою чергу прес-секретар Української православної церкви Київського патріархату Євстратій Зоря з посиланням на грекомовне видання Оrthodoxia.info повідомив, що патріарх Варфоломій сповістив Кирила про ухвалення рішення проголосити Українську автокефальну церкву.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав інформацію про намір Вселенського патріарха визнати Українську автокефальну церкву «історичною новиною». Глава МЗС переконаний, що Україні буде обов'язково надано Томос про автокефалію.