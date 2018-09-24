СБУ викликає на допит Жириновського

Жириновський викликається в СБУ на допит на 27 вересня.

Служба безпеки України (СБУ) викликає російського політика Володимира Жириновського на допит. Про це свідчить відповідна повістка, розміщена на сайті СБУ.

Як зазначається, Жириновський викликається в СБУ на допит, запланований на 27 вересня 2018 року.

"Повістка на ім'я громадянина Російської Федерації Володимира Жириновського про явку 27 вересня 2018 року о 09:00 в каб. № 716 до старшого слідчого з ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Македонського В. П., який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, д. 33 для забезпечення участі у проведенні слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні № 12014000000000292 в якості підозрюваного", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що Шевченківський районний суд Києва дозволив Генпрокуратурі почати заочне розслідування щодо Жириновського. За даними слідства, Жириновський і російські депутати збирали гроші для бойовиків на Донбасі.

Крім того, повідомлялося, що ГПУ склала повідомлення про підозру у фінансуванні тероризму Жириновському.