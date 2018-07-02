ГПУ: двом соратникам Жириновського загрожує до 12 років тюрми в Україні за фінансування "ЛДНР"

У ГПУ склали підозру двом депутатам Держдуми РФ у фінансуванні тероризму.

27 червня співробітники управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури склали повідомлення про підозру двом депутатам Державної Думи Російської Федерації за вчинення ними злочину за ч. 3 ст. 258-5 КК України (Фінансування тероризму).

Про це повідомляє Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ.

"Два депутата Державної Думи Російської Федерації, перебуваючи на території м. Москви, у березні – червні 2014 року з метою матеріального забезпечення терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР»... діючи публічно, за участі представників «ДНР» у присутності засобів масової інформації закликали громадян Російської Федерації до збору коштів для матеріального забезпечення «ЛНР» та «ДНР», а також забезпечили розміщення відповідних оголошень на сайтах партії та відкриття пунктів на території Росії зі збору відповідних коштів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підозрювані діяли у складі організованої Володимиром Жириновським злочинної групи, до якої також увійшли окремі депутати Держадуми РФ та члени Ліберально-демократичної партії Росії, зокрема керівники та представники регіональних відділень цієї партії.

Також ці депутати уклали угоду щодо матеріального забезпечення «ДНР» і забезпечили надання її учасникам приміщення на території Москви для представницької діяльності.

Крім цього, за рахунок зібраних коштів підозрювані під керівництвом Володимира Жириновського, діючи, зокрема, на прохання очільника групи бойовиків «Сомалі» Михайло Толстих (позивний «Гіві»), протягом 2014–2017 рр поставили незаконним формуванням 6 транспортних засобів російського виробництва з підвищеними прохідними та експлуатаційними можливостями, окремі з яких використовувалися під час вчинення терактів проти військових та правоохоронних підрозділів України. Йдеться, до прикладу, про територію Донецького аеропорту.

Читайте також"Лапав за ж*пу так, що руки тряслися": журналіст розповів про домагання Жириновського і корпоративну сауну ЛДПР

"Інкриміновані депутатам Державної Думи Російської Федерації кримінальні правопорушення передбачають можливість їх заочного засудження в Україні на строк від десяти до дванадцяти років позбавлення волі", - пояснює ГПУ.

У Генпрокуратурі нагадали, що 12 вересня 2014 року Євросоюз ввів економічні санкції проти РФ "за сприяння у дестабілізації ситуації в України та окупації півострова Крим", а ці санкції також включають індивідуальні обмежувальні заходи, а саме - заборону в наданні віз та заморожування активів щодо окремих осіб, у тому числі щодо Володимира Жириновського та одного з депутатів, якому повідомлено про підозру.

Такі ж санкції ввела Канада, Австралія та Швейцарія 28 квітня 2014 року, 01 вересня 2014 року та 12 листопада 2014 року, а у червні 2018 року Євросоюз пролонгував дію санкцій ще на півроку.

Крім того, щодо Жириновського та інших осіб Указом Президента України від 15.05.2017 №133/2017 затверджено рішення РНБОУ від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яке передбачає відмову в наданні та скасування віз, застосуванні інших заборон в’їзду на територію України; блокування активів та тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном.

Довідка УНІАН. Згідно з ч. 1. ст. 42 КПК України, підозрюваним є, зокрема, особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено через невстановлення місцезнаходження цієї особи, проте вжито заходів для цього вручення.