Росія отримала від України ноту про непродовження Договору про дружбу

МЗС РФ підтвердило отримання від Києва ноти про непродовження Договору про дружбу.

Росія отримала офіційну ноту від Києва про непродовження Договору про дружбу.

Про це повідомив журналістам у вівторок директор Другого департаменту СНД МЗС РФ Андрій Руденко, передає ТАСС.

"Ноту нам приніс у понеділок тимчасовий повірений", - інформував російський дипломат.

Нагадаємо, 21 вересня МЗС України поінформувало Російську Федерацію нотою про непродовження Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ, підписаного 31 травня 1997 року, та термін дії якого закінчується 31 березня 2019 року.

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Як повідомляв УНІАН, 6 вересня РНБО затвердила рішення про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ.

17 вересня президент Петро Порошенко підписав указ про введення в дію рішення РНБО.

За словами представника президента у Верховній Раді Ірини Луценко, до 30 вересня Росію буде поінформовано нотою МЗС про бажання України не продовжувати дію договору, термін дії якого спливає 31 березня 2019 року.

Згідно зі ст. 24 закону «Про міжнародні договори України», глава держави внесе до парламенту відповідний законопроект.

Довідка УНІАН. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною, який назвали «Великим договором», був підписаний 31 травня 1997 року тодішніми президентами двох країн Леонідом Кучмою та Борисом Єльциним.

Країни офіційно визнали кордони одна одної і закріпили принципи стратегічного партнерства та повагу територіальної цілісності.

Після окупації Росією Криму та початку конфлікту на Донбасі в 2014 році в Україні неодноразово лунали заклики розірвати цей договір через порушення Кремлем територіальної цілісності України.