Україна офіційно повідомила Росії про непродовження Договору про дружбу

Міністр закордонних справ наголосив, що раніше підготовлені відповідні документи вже передано російській стороні.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що українське зовнішньополітичне відомство сьогодні поінформувало Російську Федерацію нотою про непродовження Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ, підписаного 31 травня 1997 року і термін дії якого спливає 31 березня 2019 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін повідомив сьогодні журналістам.

"По-перше, сьогодні ми передали, як і казали, відповідну ноту Росії", - наголосив Клімкін.

"Це дуже важливий момент, оскільки в цій ноті дуже детально аргументується щодо всіх порушень Російською Федерацією. Я підкреслюю знову таки - всіх суттєвих положень цього договору. Це стосується як збройної агресії Росії проти України, гібридної агресії Росії проти України, економічного тиску. Звичайно, порушення прав громадян України", - підкреслив Клімкін.

"Цей договір фундаментально порушений Росією і тому не може бути пролонгований", - додав глава МЗС.

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Як повідомляв УНІАН, 6 вересня РНБО затвердила рішення про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ.

17 вересня президент Петро Порошенко підписав указ про введення в дію рішення РНБО.

За словами представника президента у Верховній Раді Ірини Луценко, до 30 вересня Росію буде поінформовано нотою МЗС про бажання України не продовжувати дію договору, термін дії якого спливає 31 березня 2019 року.

Згідно зі ст. 24 закону «Про міжнародні договори України», глава держави внесе до парламенту відповідний законопроект.

Довідка УНІАН. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною, який назвали «Великим договором», був підписаний 31 травня 1997 року тодішніми президентами двох країн Леонідом Кучмою та Борисом Єльциним.

Країни офіційно визнали кордони одна одної і закріпили принципи стратегічного партнерства та повагу територіальної цілісності.

Після окупації Росією Криму та початку конфлікту на Донбасі в 2014 році в Україні неодноразово лунали заклики розірвати цей договір через порушення Кремлем територіальної цілісності України.