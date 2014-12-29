Донбас не Придністров'я, але ризик заморожування конфлікту існує - президент

Про це розповів президент України Петро Порошенко на прес-конференції.

"Ризик заморожування конфлікту існує. І ми робимо все, щоб його не було", - наголосив він.

За словами Порошенка, 70% тих, хто залишився на Донбасі, хочуть жити в Україні. "І ми допомагаємо цим людям", - додав він.

Читайте такожМінські домовленості не можуть бути переглянуті – Порошенко"Але зрозуміло, що там, де немає впливу української влади, там немає і фінансування, бо бойовики не можуть забезпечити фінансування цих територій. Але Донбас – це не Придністровя", - стверджує президент.

Раніше він назвав конфлікт на Донбасі надуманим.

"Цей конфлікт принесений у нашу країну ззовні. І ті, хто його приніс, - окупанти й агресори мають піти з нашої держави", - наголосив Порошенко.