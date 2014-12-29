Донбас не Придністров'я, але ризик заморожування конфлікту існує - президент
На даний час існує ризик того, що конфлікт на Донбасі перетвориться на заморожений, але українська влада робить усе, аби цього уникнути.
Про це розповів президент України Петро Порошенко на прес-конференції.
"Ризик заморожування конфлікту існує. І ми робимо все, щоб його не було", - наголосив він.
За словами Порошенка, 70% тих, хто залишився на Донбасі, хочуть жити в Україні. "І ми допомагаємо цим людям", - додав він.
Читайте такожМінські домовленості не можуть бути переглянуті – Порошенко"Але зрозуміло, що там, де немає впливу української влади, там немає і фінансування, бо бойовики не можуть забезпечити фінансування цих територій. Але Донбас – це не Придністровя", - стверджує президент.
Раніше він назвав конфлікт на Донбасі надуманим.
"Цей конфлікт принесений у нашу країну ззовні. І ті, хто його приніс, - окупанти й агресори мають піти з нашої держави", - наголосив Порошенко.