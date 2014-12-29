Конфлікт на Донбасі є надуманим - Порошенко
Глава держави вважає, що як тільки іноземні війська будуть виведені з території східної України, ніякого конфлікту там не буде.
Президент України Петро Порошенко наголошує, що конфлікт на Донбасі надуманий, а окупанти й агресори повинні залишити Україну.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.
"Ключова умова Мінського протоколу, яка дуже швидко принесе мир в нашу країну, проста - перекриття кордонів і виведення іноземних військ з нашої території. Як тільки війська будуть виведені - ніякого конфлікту не буде. Його не існує - він надуманий. І перші кроки на звільнених територіях - яскраве тому підтвердження", - сказав Порошенко.
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При цьому він наголосив: "Хай поїдуть у Слов'янськ, Краматорськ, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Маріуполь і побачать, яким чином відновлюється українська влада на звільнених територіях".
"Це буде ще одним підтвердженням, що цей конфлікт принесений у нашу країну ззовні. І ті, хто його приніс, - окупанти й агресори мають піти з нашої держави", - наголосив Порошенко.
За його словами, це потребує дуже серйозної міжнародної координації.