Конфлікт на Донбасі є надуманим - Порошенко

Президент України Петро Порошенко наголошує, що конфлікт на Донбасі надуманий, а окупанти й агресори повинні залишити Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції.

"Ключова умова Мінського протоколу, яка дуже швидко принесе мир в нашу країну, проста - перекриття кордонів і виведення іноземних військ з нашої території. Як тільки війська будуть виведені - ніякого конфлікту не буде. Його не існує - він надуманий. І перші кроки на звільнених територіях - яскраве тому підтвердження", - сказав Порошенко.

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При цьому він наголосив: "Хай поїдуть у Слов'янськ, Краматорськ, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Маріуполь і побачать, яким чином відновлюється українська влада на звільнених територіях".

"Це буде ще одним підтвердженням, що цей конфлікт принесений у нашу країну ззовні. І ті, хто його приніс, - окупанти й агресори мають піти з нашої держави", - наголосив Порошенко.

За його словами, це потребує дуже серйозної міжнародної координації.