Комітет Сенату США підтримав резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу

Комітет із закордонних відносин рекомендував Сенату схвалити проект резолюції про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Комітет із закордонних відносин Сенату США затвердив проект резолюції, в якій Голодомор 1932-1933 років визнається геноцидом українського народу.

"Комітет із закордонних відносин Сенату США затвердив та рекомендував до схвалення верхньою палатою американського парламенту резолюцію, в якій Голодомор 1932-1933 рр. визнається геноцидом українського народу", - повідомляє Посольство України в США у Facebook.

У цьому зв'язку сказано, що проект резолюції засуджує систематичні порушення прав людини, у тому числі права на самовизначення та свободу слова, вчинені радянським урядом проти українського народу".

Також "висловлюються найглибші співчуття жертвам, тим, хто пережив Голодомор, та їхнім родинам, а також міститься заклик до розповсюдження інформації з метою підвищення обізнаності у світі про штучну природу цієї трагедії".

У посольстві заявили, що резолюція, співавторами якої виступили понад два десятки сенаторів, була представлена 14 березня 2018 року групою сенаторів від Республіканської та Демократичної партій на чолі зі співголовами групи дружби з Україною у Сенаті США Робертом Портманом та Річардом Дурбіним.

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Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко очікує, що на рівні комітету Конгресу буде рішення Конгресу Сполучених Штатів про визнання геноцидом Голодомор в Україні 1932-33 років.

Ще 9 червня на розгляд Палати представників Конгресу США було внесено проект резолюції про визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні актом геноциду щодо українського народу.

Група конгресменів від Демократичної та Республіканської партій на чолі зі співголовами групи дружби з Україною у Палаті представників Конгресу Сандером Левіним, Марсі Каптур, Браяном Фітцпатриком та Енді Гаррісом представили проект резолюції, приуроченої до 85-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Документ є дзеркальною версією резолюції, внесеної на розгляд Сенату у березні цього року. В документі зазначається, що події 1932-1933 років в Україні були спланованою акцією сталінського тоталітарного режиму, яка була спрямована проти українського народу і була геноцидом. Так, зокрема, до постановної частини документа включено визнання висновків урядової комісії США щодо Голоду в Україні (від 22 квітня 1988 року) про те, що «Сталін та його оточення вчинили у 1932-1933 роках геноцид проти українців».