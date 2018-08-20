У Гарварді довели штучну природу Голодомору в Україні (відео)

Аналіз загибелі населення за національною ознакою підтвердив: найбільших людських втрат унаслідок Голодомору зазнали саме українці.

Українські дослідники Гарвардського університету, що оцифрували історичні мапи України, підтвердили штучне походження Голодомору 1932-1933 років.

Як повідомляє «Голос Америки», сучасні цифрові технології дозволили науковцям встановити, що найважча ситуація в роки Голодомору склалась не на півдні країни, як вважає більшість істориків, а у центральних регіонах.

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«Ми не повірили своїм очам, коли зрозуміли, що найбільш суворий голод, найбільша кількість загиблих під час Голоду була на території сучасної Київської, Полтавської, Черкаської областей. Перед тим існувало уявлення, що більшість постраждали на півдні України. Бо південь був традиційний регіон, де через засухи і так далі голоди повторювалися, і це накладалось. Голод 1932-1933 року не накладається на ту саму карту, на яку накладаються інші голоди. Він був штучним», - зазначив директор Українського дослідницького Інституту в Гарварді, професор Сергій Плохій.

Зазначається, що 5 років тому Плохій започаткував проект із Цифрової гуманістики «МАПА. Цифровий Атлас України». Так почалося оцифрування історичних карт України.

Щоб залучити дослідників до роботи над проектом, Український Науковий Інститут ініціює стипендію для молодих науковців. Так до Гарварду потрапила демограф Наталія Левченко. Її завдання – проаналізувати кількість жертв Голодомору на рівні районів.

«Ми провели таке дослідження для 391 району, які існували в межах тогочасного поділу України»​, - каже Левченко.

«Попередні результати показують, що була складна динаміка між хлібозаготівлями і колективізацією на обласному та районному рівнях. І починати треба не з 1932-1933 року, а з 1930-1931 року, коли в 1931-му році були наз'язані підвищені хлібозаготівлі на ті області, які не відігравали ключової ролі у зборі зерна», - зазначила демограф.

Крім того, аналіз загибелі населення за національною ознакою підтвердив: найбільших людських втрат унаслідок Голодомору зазнали саме українці.

«​Етнічна група українців має показники втрат щонайменше вдвічі вищі, ніж усі інші. Спочатку йдуть українці, потім поляки, потім росіяни, німці і євреї. Але українці йдуть набагато вище попереду усіх інших», - каже Левченко.

Протягом 5 років проект «МАПА. Цифровий алас України» виріс до 6 розділів. Окрім Голодомору, в ньому є інтерактивні карти Революції Гідності, Генеалогії Київської Русі, Історичного Поділля в епоху Середньовіччя та Незалежності України.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня на розгляд Палати представників Конгресу США було внесено проект резолюції про визнання Голодомору 1932-1933 рр. в Україні геноцидом українського народу.

В документі зазначається, що події 1932-1933 рр. в Україні були спланованою акцією сталінського тоталітарного режиму, котра була спрямована проти українського народу і була геноцидом. Так, зокрема, до постановної частини документа включено визнання висновків Урядової комісії США щодо Голоду в Україні (від 22 квітня 1988 р.) про те, що «Сталін та його оточення вчинили у 1932-1933 рр. геноцид проти українців».

Голодомор 1932—1933 років – масове та цілеспрямоване знищення українського народу, організоване радянським урядом через сплановану конфіскацію врожаю зернових та усіх інших продуктів харчування. За оцінками істориків, жертвами Голодомору стали щонайменше 4 млн безпосередньо померлих осіб, а також понад 6 млн втрат ненародженими.

Метою геноциду було придушення українського національно-визвольного руху та фізичне знищення частини українських селян.