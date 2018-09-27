Порошенко в ООН жорстко поставив на місце російського журналіста (відео)

Порошенко зіткнувся в коридорі з представниками росЗМІ й поставив їх на місце.

У кулуарах 73-ї сесії Генасамблеї ООН президент України Петро Порошенко відмовився спілкуватися з журналістом російського пропагандистського телеканалу.

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Відповідне відео опубліковане на YouTube. Варто зазначити, що глава держави розмовляв з представником ЗМІ РФ російською мовою.

"Ніяких інтерв'ю російському телебаченню, тому що ви - fake news і розповсюджуєте дезінформацію", – сказав Порошенко, а також побажав журналісту везіння.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що президент України Петро Порошенко нібито помилково зайшов у кімнату зустрічей російської делегації. При цьому глава МЗС РФ сам став об'єктом жартів в мережі через свій коментар з цього приводу. "Напевно, з туалетом переплутав", — спробував пожартувати Лавров.